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Смертность в Красноярском крае выросла на 20%

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Красноярск представил информацию о рождаемости и смертности населения в регионах Енисейской Сибири за январь–ноябрь 2021 года. За 11 месяцев 2021 года естественная убыль населения достигла 16 118 человек. Всего на свет появились 26 199 малышей. Умерли 42 317 человек. По сравнению с предыдущим годом рождаемость в крае сократилась на 1,1%, а смертность выросла на 19,1%, передает ИА KrasnoyarskMedia.

В Хакасии число умерших в январе–ноябре 2021 года также превысило число родившихся. Естественная убыль населения — 2804 человека. Родились в республике за это время 4853 малыша, умерли 7657 человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 0,5%, смертность выросла на 16,5%.

Напомним, смертность в Еврейской автономной области за первые девять месяцев 2021 года возросла практически в 1,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Младенческая смертность увеличилась в 2,5 раза. Всего умерли 15 детей в возрасте до 1 года против шести за аналогичный период прошлого года.

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