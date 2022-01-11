Ремонт двух фельдшерских пунктов завершили в Удмуртии

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики капитально отремонтировали два фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает региональный минздрав.

Работы прошли по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Их стоимость составила 1,8 млн рублей.

В деревне Малая Итча здание ФАПа привели в порядок после пожара. Там выполнили косметический ремонт, установили новые окна и сделали перепланировку, пишет Udm-Info.ru.

Главврач районной больницы Мария Пьянкова рассказала, что ремонт также прошел в деревне Мукши. Рабочие реконструировали кровлю, заменили окна, выполнили отделку и обновили инженерные коммуникации.