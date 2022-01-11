Прямой эфир
Происшествия
В московском метро произошла драка с участием четырех человек
Мир
Медицинский вертолет рухнул возле церкви в Пенсильвании
Мир
«Аэрофлот» возобновит полеты в три города Казахстана с 15 января
Мир
В Сети появилось видео атаки радикалов на курсантов в Казахстане
Мир
В США оценили возможность достижения компромисса с РФ по вопросу расширения НАТО
Мир
В ЕС предупредили о вреде слишком частой ревакцинации для иммунитета
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма «Омикрон»
Армия
Около 3 тыс. военных начали учения на западе России
Общество
«Тенгизшевройл» восстановила нефтедобычу в Казахстане
Общество
Пассажирка рассказала о задержках рейсов в аэропорту Симферополя

Ремонт двух фельдшерских пунктов завершили в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики капитально отремонтировали два фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает региональный минздрав.

Работы прошли по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Их стоимость составила 1,8 млн рублей.

В деревне Малая Итча здание ФАПа привели в порядок после пожара. Там выполнили косметический ремонт, установили новые окна и сделали перепланировку, пишет Udm-Info.ru.

Главврач районной больницы Мария Пьянкова рассказала, что ремонт также прошел в деревне Мукши. Рабочие реконструировали кровлю, заменили окна, выполнили отделку и обновили инженерные коммуникации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022