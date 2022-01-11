Исторический Лермонтовский квартал восстановят в Пятигорске

В городе Пятигорске (Ставропольский край) планируют воссоздать исторический Лермонтовский квартал. Об этом сообщает городская администрация.

Речь идет о части города в границах улиц Карла Маркса, Буачидзе и Соборной. Исторические элементы благоустройства, например тротуары из природного камня, будут сохранены или восстановлены.

В квартал войдут объекты культурного наследия, в том числе «домик Лермонтова», дом композитора Алябьева, дом генерала П.С. Верзилина и другие. В целом квартал будет насчитывать десяток исторических зданий, пишет NewsTracker.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов по итогам встречи с директором музея-заповедника М.Ю. Лермонтова Ириной Сафаровой отметил, что работать на этой территории нужно «очень осторожно и в полном взаимодействии с музеем».

Работы стартуют после консультаций с экспертами.