Норматив стоимости питания в школах подняли в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону пересмотрели затраты на горячее питание школьников. Решение было принято в связи с ростом цен на продукты, рассказала глава управления образования города Виктория Чернышова.

В 2021 году стоимость завтрака не должна была превышать 54 рубля на ребенка, а обеда — 79 рублей. Однако в связи с подорожанием продуктов питание данные нормативы перестали подходить, пишет RostovGazeta.

В 2022-м норматив пришлось поднять, объяснила Чернышова. Стоимость завтрака теперь не должна превышать 76 рублей, обеда — 107 рублей.

13 октября Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по организации питания школьников. В их числе снижение потребления кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли. Также ведомство предложило варианты базового меню для разработки региональных типовых меню с учетом территориальных, национальных и других особенностей питания населения.