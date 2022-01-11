Пассажирка рассказала о задержках рейсов в аэропорту Симферополя

В аэропорту Симферополя из-за сильного тумана были задержаны вылеты нескольких рейсов, некоторые пассажиры ждут вылета своих самолетов уже сутки. О сложившейся ситуации «Известиям» рассказала пассажирка одного из задержанных рейсов Ирина Ковальчук.

«Я явлюсь пассажиром рейса Симферополь — Москва, который должен был вылететь 10 января в 20:20. На табло была информация, что рейс задерживается на час. Через какое-то время — до 00:20. Людей было много в аэропорту. Нельзя было подступиться ни к стойкам, ни к чему другому. Информации никакой не было. Позже сообщили, что нас будут расселять в гостиницу, потому что до 16 часов завтрашнего дня вылетов не будет», — сообщила она.

По словам пассажирки, в гостиницу привезли 179 человек, 55 из которых были с рейса 522, а остальные — рейса 2842.

«Говорят, что еще около 200 человек расселили по другим гостиницам, потому что не только наши, но и многие другие рейсы не вылетели. Представители авиакомпании говорили, что командиры отказываются лететь из-за погодных условий — туман и плохая видимость. Утром мы начали уточнять информацию, нам сказали, что рейс задерживается до 22:05 сегодняшнего дня», — добавила Ирина.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, по состоянию на 22:10 задерживаются пять рейсов. Также отмечается, что рейс 522 вылетел в Москву в 15:50, а рейс 2842 задержан до 1:00 12 января.

Днем ранее сообщалось, что в московских аэропортах около 90 рейсов задержаны или отменены на фоне снегопада. Так, на 18.06 мск 10 января во Внуково 10 рейсов было задержано, два отменено, в Шереметьево 21 рейс задержали, 18 отменили. Кроме того, в Домодедово 33 рейса было задержано и три отменено.