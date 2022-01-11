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Более 155 млн рублей направят на развитие Орловского округа

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На развитие Орловского муниципального округа в 2022 году выделят 155,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Средства пойдут на благоустройство, дорожный ремонт и открытие образовательных центров. Согласно плану, специалисты приведут в порядок восемь дворовых и семь общественных территорий, а также зоны около Становоколодезьской школы и отделения по дошкольному образованию школы имени Киреевского, пишет InfoOrel.ru.

Кроме того, на базе школ будут открыты четыре образовательных центра «Точка роста». Также планируется отремонтировать 10,4 км автомобильных дорог местного значения.

В конце ноября в Орле завершилось благоустройство площади имени Маршала Жукова. Из областного бюджета на реализацию проекта направили свыше 71 млн рублей.

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