Центр волейбола возведут в Набережных Челнах

В Набережных Челнах (Республика Татарстан) намерены возвести здание Центра волейбола. Об этом сообщает пресс-служба городской федерации этого вида спорта.

Как рассказал руководитель исполкома Фарид Салахов, из республиканского бюджета на проектирование выделили 4,6 млн рублей. Разработка документации начнется в ближайшее время, пишет ИА «Татар-информ».

По данным федерации волейбола, площадь центра составит свыше 4,3 тыс. кв. м. Как отмечает InKazan.ru, в марте 2021 года под строительство был зарезервирован участок в 36-м комплексе.

Объект возведут в рамках республиканской программы строительства крытых плавательных бассейнов и универсальных спортзалов.