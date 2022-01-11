На Украине призвали ускорить вступление в НАТО после событий в Казахстане

События в Казахстане свидетельствуют о необходимости ускорения вступления Украины в НАТО. Об этом 11 января заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, замглавы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко.

«Урок из этих событий: необходимо ускорить вступление Украины в НАТО. Однако, к сожалению, решение этого вопроса не зависит от нашей воли», — сказал депутат в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

По его мнению, если бы Украина не выбрала путь интеграции с НАТО и ЕС, она оказалась бы в похожей с Казахстаном ситуации.

«Главный вывод из событий в Казахстане состоит в том, что очень хорошо, что в свое время Украина не присоединилась к Евразийскому экономическому союзу и выбрала путь интеграции в ЕС и вступления в НАТО. Поскольку иначе мы оказались в похожей ситуации, что и Казахстан сейчас. Как говорил в свое время [американский дипломат] Джордж Кеннан: для России ее соседи либо враги, либо вассалы. Сейчас Российская Федерация пытается превратить Казахстан в своего вассала», — отметил Мережко.

Также он выразил уверенность, что Киеву не стоит вмешиваться в ситуацию в Казахстане, поскольку это внутреннее дело этой страны.

«Вместе с тем мы можем заявить свою позицию по поводу недопустимости вмешательства России под прикрытием ОДКБ во внутренние дела Казахстана, поскольку оно противоречит основным принципам международного права», — подчеркнул депутат.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. В минздраве страны заявляли, что участники беспорядков нападали и на врачей: травмы получили более 10 медиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. Он отметил, антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.