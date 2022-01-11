Очевидец назвала нелегальным загоревшийся дом престарелых в Подмосковье

Местная жительница рассказала «Известиям» о частном доме престарелых в подмосковном Пушкино, где 11 января произошел пожар.

Собеседница отметила, что из горящего здания вывели порядка 40 человек.

«Дом престарелых был нелегальный, похоже. Они в чем есть, всех вроде вынесли, но они остались на морозе. Может быть, там все выжили, но кто-то получил обморожение 100%», — рассказала женщина.

По ее словам, местные жители были недовольны домом престарелых, расположенным по соседству, и постоянно судились с его владельцами.

«Все с ними судились, потому что в жилом секторе построили коммерческое здание. Я не знаю, как это было вообще, легально или нелегально. Начали сдавать в аренду. Сначала это была общага, а потом сдали другому арендатору и сделали коммерческий дом престарелых, куда постояльцев свозили на достаточно дорогих машинах», — заключила она.

Пожар в доме престарелых на улице Школьной в Пушкино произошел ранее в этот день. По предварительным данным, загорелась крыша, огнем было охвачено 450 кв. м. Эвакуированы были 46 постояльцев и 11 сотрудников.

В Минздраве Московской области сообщили, что доставленные в больницу после пожара постояльцы дома престарелых и сотрудники учреждения находятся в удовлетворительном состоянии.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. По поручению прокурора региона Сергея Забатурина на место происшествия выехал городской прокурор Андрей Чижов.