Центр амбулаторной онкопомощи открыли в Бердске

На базе Бердской горбольницы (Новосибирская область) создали новый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Центр открылся в понедельник, 10 января, при участии губернатора Андрея Травникова. Политик отметил, что масштабное обновление комплекса зданий больницы проводится в течение последних четырех лет.

«В этом году вводится в эксплуатацию центр амбулаторной онкологической помощи с самым современным оборудованием, обладающим уникальными техническими параметрами. <…> Раньше некоторые процедуры можно было сделать только в Новосибирске, иногда за некоторыми услугами приходилось ехать в другие города, сегодня есть возможность пройти диагностику, лечение непосредственно рядом со своим домом», — цитирует Травникова издание VN.ru.

Центр амбулаторной онкологической помощи является принципиально новым звеном онкослужбы. Это самодостаточное подразделение, котором есть все необходимое оборудование для диагностики пациента.