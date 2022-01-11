Социальные выплаты выросли в ЕАО

Новые социальные законы Еврейской автономной области ступили в силу. С этого года ряд мер поддержки граждан предоставляется уже в других размерах. Так, индексированы ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, активистам ветеранских организаций, реабилитированным лицам и людям, пострадавшим от политических репрессий. Для этих категорий населения индексирована стоимость набора социальных услуг.

Теперь почетные граждане ЕАО в двойном размере будут получать ежемесячную выплату на оплату услуг стационарной телефонной связи и общественного транспорта. А семьям, у которых родится двойня, а, может, и сразу несколько детей, полагается дополнительная разовая денежная помощь в размере 50 тыс. рублей. Для родителей, которые планируют появление на свет второго ребенка, региональный материнский капитал продлен до конца 2026 года, сообщили ИА ЕАОMedia в пресс-службе ЗС ЕАО.

Ранее в России предложили наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС. С такой инициативой к Минтруду и Минздраву выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Детский омбудсмен указала, что порой поставленный ребенку сложный диагноз либо проблемы со здоровьем, например, из-за несчастного случая, дорожно-транспортного происшествия, часто требуют от семьи значительных финансовых затрат.