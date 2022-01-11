В Бразилии доминирующим штаммом коронавируса стал «Омикрон»

«Омикрон»-штамм коронавируса стал доминирующим вариантом в Бразилии. Об этом во вторник, 11 января, объявил министр здравоохранения страны Марсело Кейрога.

«Это («Омикрон». — Ред.) уже преобладающий вариант в Бразилии», — цитирует его заявление The Guardian.

Кейрога уточнил, что в Бразилии регистрируют всё больший рост числа случаев «Омикрон»-штамма, а также повышение уровня госпитализаций в связи с ним.

Ранее, 4 января, бразильские врачи выявили четыре случая одновременного инфицирования гриппом и коронавирусом, передает RT.

В стране более 60% населения полностью привито от COVID-19.

Накануне спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что конец пандемии коронавируса начинает просматриваться, но ситуация останется тяжелой в ближайшее время, пишет «Ридус».

По данным ВОЗ, пандемия унесла жизни 5,4 млн человек. Сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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