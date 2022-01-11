Прямой эфир
Мир
Газета The New York Times назвала переговоры США с РФ победой Кремля
Мир
Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине
Общество
Мурашко опроверг более легкое течение COVID-19 при «Омикрон»-штамме
Экономика
Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $83 за баррель
Мир
В СБ ООН не поступали запросы на обсуждение ситуации в Казахстане
Спорт
Клубы КХЛ заявили о желании продолжить проведение регулярного чемпионата
Мир
На Украине возмутились показом на французском ТВ карты с Крымом в составе РФ
Культура
Новым директором Театра сатиры назначен Петр Кравченко
Происшествия
Открытое горение в доме престарелых в Подмосковье ликвидировали
Мир
Второй за сутки самолет ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву 145 россиян
Сюжет:

В Бразилии доминирующим штаммом коронавируса стал «Омикрон»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Омикрон»-штамм коронавируса стал доминирующим вариантом в Бразилии. Об этом во вторник, 11 января, объявил министр здравоохранения страны Марсело Кейрога.

Штамм это значит: как «Омикрон» распространился в РФ за праздники
Эпидемиологи не исключают подъема заболеваемости после январских каникул

«Это («Омикрон». — Ред.) уже преобладающий вариант в Бразилии», — цитирует его заявление The Guardian.

Кейрога уточнил, что в Бразилии регистрируют всё больший рост числа случаев «Омикрон»-штамма, а также повышение уровня госпитализаций в связи с ним.

Ранее, 4 января, бразильские врачи выявили четыре случая одновременного инфицирования гриппом и коронавирусом, передает RT.

В стране более 60% населения полностью привито от COVID-19.

Накануне спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что конец пандемии коронавируса начинает просматриваться, но ситуация останется тяжелой в ближайшее время, пишет «Ридус».

По данным ВОЗ, пандемия унесла жизни 5,4 млн человек. Сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022