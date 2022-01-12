Прошедший год запомнится не только очередными волнами пандемии COVID-19 и ростом инфляции по всему миру, но и масштабным повышением ключевой ставки российским Центральным банком. С марта регулятор многократно увеличивал основной индикатор финансового рынка, за год он вырос с 4,25% до 8,5%. Инфляционные ожидания населения ускорились до 14,8% в декабре, поэтому эксперты начали поговаривать о возможном дальнейшем увеличении ставки уже в феврале 2022 года. Звучат мнения, что мы можем увидеть двузначные цифры.

Поскольку ключевая ставка напрямую влияет на размер ставок по кредитам и депозитам, а значит, и на уровень экономической активности, перед регулятором стоит нетривиальная задача: с одной стороны, сбить инфляцию, а с другой — не навредить росту экономики, который едва начал проклевываться в прошлом году.

Если ориентироваться на комментарии главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, то условия денежно-кредитной политики еще не достигли необходимого уровня жесткости, необходимой для возвращения инфляции к целевому уровню 4%. Интерпретировать эти слова можно в двух плоскостях. В одной — формально регулятор четко дал понять, что повышение ставок будет еще, и, возможно, несколько раз в году. Это значит, нам надо готовиться к увеличению процентов по ипотечным и потребительским кредитам, а также к падению цен на государственные облигации. Также из этого следует, что с открытием среднесрочных депозитов лучше повременить несколько месяцев. В другой плоскости комментарии регулятора можно расценить как словесные интервенции, направленные на так называемое якорение инфляционных ожиданий. То есть Центробанк дает понять, что намерен душить инфляцию повышением ставок в быстром темпе, да еще с запасом.

В решимости регулятора сомневаться не приходится, однако если посмотреть на рыночные индикаторы, то инвесторы не ждут значительного повышения ставок. Прежде всего это видно по динамике цен на ОФЗ, которые стабилизировались после декабрьского заседания Центробанка и не отреагировали на данные Росстата об ускорении роста индекса потребительских цен в последние месяцы 2021 года. Также мы видим, что цены ОФЗ с номиналом, индексируемым в зависимости от инфляции, начали в декабре закладывать рост цен в 2022 году на уровне 4,8% против 5% в ноябре. Это означает, что долгосрочные ставки могут проигнорировать возможное ужесточение кредитно-денежной политики в начале года.

При этом мы не наблюдали в декабре укрепления российской валюты, которое было бы логичным, если бы иностранные спекулянты хотели успеть зафиксировать вложения в ОФЗ по высоким ставкам и для этого покупали бы рубли. Вероятно, тут пока примешаны геополитические и санкционные риски, но, скорее всего, участники рынка полагают, что в ближайшие месяцы потенциал падения стоимости ОФЗ не исчерпан.

В любом случае на решение по ключевой ставке будут оказывать влияние инфляционные процессы. В России рост цен имеет в основном немонетарные причины, поэтому против «импортной инфляции» и роста тарифов на ЖКХ повышение ключевой ставки бессильно. Основной повышающий фактор индекса потребительских цен сейчас — это цены на товары. По данным Росстата, в январе–ноябре 2021 года на 12,5% подорожала плодоовощная продукция, на 11,5% — мясо и птица, на 24,5% — яйца, на 19,5% — стройматериалы. Даже хлеб подорожал на 8,1%, а это рекорд с 2015 года. Скорее всего, по этим товарным позициям рост цен будет затухать, поэтому многие эксперты резонно ожидают естественного замедления инфляционных процессов в конце весны и выхода индекса цен по итогам года на уровень 6–7% с дальнейшим снижением до 5% в 2023-м.

Разумеется, для выполнения такого сценария понадобится соблюдение ряда условий. Прежде всего это касается снижения темпов инфляции в странах, которые являются основными торговыми партнерами России, а также ситуации с пандемией коронавируса. С формальной точки зрения большой спешки с повышением ставки сейчас нет, так как она находится на уровне выше индекса потребительских цен, а значит, можно ожидать, что в феврале Центральный банк возьмет паузу в ужесточении кредитно-денежной политики. Хочется верить, что надолго.

Автор — начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора