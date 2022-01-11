Три десятка пожаров произошло в Рязанской области в новогодние праздники

На территории Рязанской области в период новогодних праздников произошло 33 пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

С 1 по 9 января зафиксировано 23 техногенных пожара и 10 случаев горения мусора. Погибли три человека, пострадали еще трое, пишет РИА «7 новостей».

В ходе возгораний спасатели эвакуировали 62 человека. Огонь уничтожил и повредил 22 строения и одну единицу техники.

Также силы МЧС привлекались для ликвидации последствий ДТП с участием автобуса в Скопинском районе. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, еще 22, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.