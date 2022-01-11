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Президент Казахстана Токаев: поэтапный вывод миротворцев ОДКБ начнется через два дня

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Миссия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане подходит к концу. Через два дня начнется поэтапный вывод миротворцев с территории. Об этом заявил 11 января президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании в нижней палате парламента.

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«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней. Вместе, как единая нация, мы отстояли Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены», — сказал лидер Казахстана.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В Алма-Ате и еще некоторых городах республики протесты переросли в беспорядки. Протестующие, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) 5 января. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

Уже 9-го числа миротворческие силы завершили развертывание в стране.

Токаев назвал эти беспорядки самым тяжелым за историю независимости кризисом. О восстановлении конституционного порядка в стране президент официально заявил 10 января.

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