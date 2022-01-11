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Клубы КХЛ заявили о желании продолжить проведение регулярного чемпионата

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Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Федерация хоккея России (ФХР) склоняются к тому, чтобы продолжить проведение регулярного чемпионата. Об этом во вторник, 11 января, заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

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«Обсудили с клубами и ФХР нашу ситуацию, у нас большой прирост заболеваний коронавирусом. Уже отменили 14 матчей, прирост за последнюю неделю очень серьезный. Болеют команды ВХЛ, МХЛ, и наш чемпионат тяжело проводить. Но все клубы заявили, что хотят играть», — сказал он журналистам.

Он отметил, что КХЛ и ФХР склоняются к тому, что надо продолжать чемпионат в честной спортивной борьбе.

«Может, кто-то из клубов постеснялся высказаться пока, так что будем еще опрашивать их. Пока решили, что все, кто готов играть, будут играть», — заявил он.

Морозов подчеркнул, что меры по COVID-19, касающиеся поведения игроков на аренах и гостиницах, будут ужесточены, так как это необходимо, чтобы продолжать сезон.

По данным КХЛ, по состоянию на 11 января в клубах лиги зафиксировано 126 положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19, из них 97 — у хоккеистов.

В ночь на 10 января «Спорт-Экспресс» сообщила, что КХЛ может приостановить текущий регулярный чемпионат из-за нарастающего числа хоккеистов с положительными ПЦР-тестами.

Сейчас на карантине находятся «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), ЦСКА, «Динамо» (Рига) и «Торпедо» (Нижний Новгород).

Всего с начала сезона КХЛ отложила 15 матчей, из них 14 — в 2022 году.

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