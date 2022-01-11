Открытое горение в доме престарелых в Подмосковье ликвидировали

Открытое горение в доме престарелых в подмосковном Пушкино ликвидировали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС во вторник, 11 января.

«В 18:42 ликвидировано открытое горение», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

По последним данным, в доме престарелых на ул. Школьная, д. 41Б в Пушкино находились 48 человек, в том числе 13 сотрудников, все они были эвакуированы, передает RT.

Предварительно установлено, что загорелась крыша здания, огнем охвачено 450 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал городской прокурор Андрей Чижов.