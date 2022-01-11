Открытое горение в доме престарелых в Подмосковье ликвидировали
Открытое горение в доме престарелых в подмосковном Пушкино ликвидировали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС во вторник, 11 января.
«В 18:42 ликвидировано открытое горение», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
По последним данным, в доме престарелых на ул. Школьная, д. 41Б в Пушкино находились 48 человек, в том числе 13 сотрудников, все они были эвакуированы, передает RT.
Предварительно установлено, что загорелась крыша здания, огнем охвачено 450 кв. м.
В результате происшествия никто не пострадал.
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал городской прокурор Андрей Чижов.