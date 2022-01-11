Прямой эфир
Мир
На Украине назвали агрессивной и неадекватной политику Зеленского
Общество
Певица Марина Хлебникова сообщила о выписке
Общество
Умер бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года по плаванию Долгов
Общество
Отец 9-летней студентки возмутился публикацией МГУ об успеваемости дочери
Мир
Полиция Великобритании заинтересовалась вечеринкой Бориса Джонсона
Общество
Попова допустила рост суточной заболеваемости COVID-19 в России до 100 тыс.
Мир
На Украине возмутились показом на французском ТВ карты с Крымом в составе РФ
Культура
Новым директором Театра сатиры назначен Петр Кравченко
Происшествия
Открытое горение в доме престарелых в Подмосковье ликвидировали
Мир
Сбербанк восстановил работу банкоматов и отделений во всех регионах Казахстана

Открытое горение в доме престарелых в Подмосковье ликвидировали

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Открытое горение в доме престарелых в подмосковном Пушкино ликвидировали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС во вторник, 11 января.

«В 18:42 ликвидировано открытое горение», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

По последним данным, в доме престарелых на ул. Школьная, д. 41Б в Пушкино находились 48 человек, в том числе 13 сотрудников, все они были эвакуированы, передает RT.

Предварительно установлено, что загорелась крыша здания, огнем охвачено 450 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал городской прокурор Андрей Чижов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022