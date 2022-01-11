Опубликовано видео нападения мужчины в платье на храм в Москве
Опубликовано видео нападения вооруженного мужчины в платье на храм в Москве.
На кадрах видно, как мужчина в розовом летнем женском платье и с предметами, похожими на ножи, в руках заходит в храм. Оказавшись внутри, он сначала проходит за угол, а спустя некоторое время возвращается в обратную сторону.
10 января в Москве мужчина, одетый в женское розовое платье, ворвался с двумя ножами в храм и напал на свечницу.
По словам источника «Известий», мужчина вел себя неадекватно, разговаривал сам с собой, а также прощался с кошкой.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали мужчину и передали его в психиатрическую больницу. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.