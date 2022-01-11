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Опубликовано видео нападения мужчины в платье на храм в Москве

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Опубликовано видео нападения вооруженного мужчины в платье на храм в Москве.

На кадрах видно, как мужчина в розовом летнем женском платье и с предметами, похожими на ножи, в руках заходит в храм. Оказавшись внутри, он сначала проходит за угол, а спустя некоторое время возвращается в обратную сторону.

10 января в Москве мужчина, одетый в женское розовое платье, ворвался с двумя ножами в храм и напал на свечницу.

По словам источника «Известий», мужчина вел себя неадекватно, разговаривал сам с собой, а также прощался с кошкой.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали мужчину и передали его в психиатрическую больницу. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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