В Подмосковье рассказали о состоянии постояльцев дома престарелых после пожара

Доставленные в больницу после пожара постояльцы дома престарелых и сотрудники учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом 11 января сообщили в минздраве Московской области.

«Для временного размещения и проведения медицинского осмотра в медицинскую организацию, подведомственную минздраву МО, эвакуировано 46 постояльцев и 11 сотрудников. Предварительно, состояние доставленных в больницу удовлетворительное. После проведения диагностических мероприятий будет принято решение о дальнейшем размещении постояльцев пансионата», — сообщили в миндраве региона «РИА Новости».

На месте работают 20 бригад скорой помощи и четыре бригады территориального центра медицины катастроф.

Как уточнили в МЧС, пожар в учреждении, находящимся на ул. Школьная, д. 41Б в Пушкине, ликвидирован.

Ранее сообщалось, что горела крыша здания, а огнем было охвачено 450 кв. м.

Как уточнили в МЧС со слов администрации учреждения, внутри находилось 48 человек, в том числе 13 человек персонала. Все они были выведены в безопасное место.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал городской прокурор Андрей Чижов.