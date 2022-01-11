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В СБ ООН не поступали запросы на обсуждение ситуации в Казахстане

Председатель СБ ООН Йуул заявила, что запросы на обсуждение ситуации в Казахстане не поступали
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Запросов на обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Казахстане пока не поступало. Об этом во вторник, 11 января, заявила председательствующая в СБ постпред Норвегии при организации Мона Йуул.

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«Мы всё еще не получали каких-либо запросов на обсуждение Казахстана в Совете. Такая возможность всегда сохраняется. С нашей стороны мы выражали глубокую обеспокоенность. <…> Так много потерь среди гражданского населения. Это очень трагично. Так что мы следим и будем следить за развитием событий», — сказала она журналистам.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 тенге (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако в ряде городов митинги переросли в беспорядки. К вечеру 4 января начались столкновения с полицией. На следующий день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии, захватили президентскую резиденцию и аэропорт. По последним данным властей, общая сумма ущерба от погромов превысила $220 млн, из них $213 млн — ущерб от действий преступников в Алма-Ате.

Кроме того, в ходе беспорядков преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области. Погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как отмечал Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. На фоне обострения ситуации в Казахстане Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. В настоящее время власти Казахстана взяли ситуацию под контроль.

11 января Токаев утвердил новый состав правительства страны. Премьер-министром Казахстана был назначен Алихан Смаилов.

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