В ГД оценили вероятность расширения ограничений из-за COVID-19 в Москве

Через три-четыре недели в Москве возможен рост количества выявленных случаев COVID-19, из-за чего могут быть введены новые ограничения, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По словам депутата, ситуация с распространением штамма «Омикрон» прогнозируемая, так как в столицу новые варианты вируса приходят, как правило, спустя месяц после пика заболеваемости в Европе

«Я думаю, через три-четыре недели мы в столице получим всплеск заболеваемости, который постепенно переместится в регионы. Так как вирус протекает легче, наша система здравоохранения должна выдержать, учитывая предыдущий опыт. Я думаю, возможно закрытие торговых центров и отказ от массовых мероприятий. По этому пути прошли почти все европейские страны. Нам нужно будет повторить их лучшую практику», — сказал он в беседе с «Известиями» во вторник, 11 января.

При этом полного закрытия предприятий не ожидается, считает Куринный.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин 11 января сообщил, что в столице растет число заболевших «Омикроном». Он уточнил, что в течение 7–10 дней возможен значительный рост заболеваемости. Градоначальник также сказал, что, возможно, город столкнется «с более критической ситуацией по коронавирусу, чем в предыдущие волны».

В этот же день стало известно, что более 6 тыс. нарушений масочного режима выявили в транспорте Москвы за новогодние праздники, и это вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков в свою очередь сообщил «Известиям», что в России в течение полутора или двух недель начнется подъем заболеваемости COVID-19, а уже к концу января-началу февраля он станет лавинообразным. При этом он подчеркнул, что рост количества случаев COVID-19 наблюдался бы и при преобладании «Дельта»-линии, однако при распространении в стране «Омикрон»-штамма он будет заметнее.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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