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Эксперт рассказал о безопасном фонде для торговли на бирже

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В период высокой инфляции крайне тяжело инвестировать, а лучший способ инвестирования для непрофессионалов сейчас — это индексы-ETF, имеющие антиинфляционные тематики. Об этом рассказал «Известиям» Арарат Мкртчян, сооснователь индексной компании «Бета ФТ», комментируя сообщения о росте фейковых доменов для криптоинвесторов во вторник, 11 января.

ETF (exchange-traded funds) — инвестиционные фонды, паи которых обращаются на бирже.

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Ранее в этот же день эксперты Group-IB рассказали, что выявили с 2018 года до третьего квартала 2021 года более 8 тыс. доменов, созданных мошенниками для торговли акциями и криптовалютами. Всего обнаружили более 50 различных схем фейковых инвестпроектов. Начинающим инвесторам предлагают вкладываться в криптовалюты, покупку акций нефтегазовых компаний, золото, фармацевтику и другие «активы».

Мкртчян советует вкладываться в индексы, которые инвестируют в акции бенефициаров роста цен — потребительский сектор, сырьевые товары, финансовый сектор.

По его словам, рынок ведет себя разнонаправлено, капитал перетекает как между регионами, так и между активами в поисках безопасного пристанища в период неопределенности.

«Основные ориентиры для инвестора — это макро факторы, и при этом меньше значения играют в данном периоде индивидуальные фундаментальные показатели компаний.

В конце декабря «Известия» со ссылкой на рейтинг международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщили, что наибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоин, новостройки и акции американского фондового рынка. С помощью таких инструментов можно было увеличить размер своих сбережений на 25–65%. Наименее выгодными оказались вложения в евро, золото и ОФЗ — их годовая доходность либо не изменилась или ушла в отрицательную зону. Прибыль от инвестиций прямо пропорциональна риску, напомнили эксперты.

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