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ДНР начала поставлять колбасу в Россию

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На экспорт в Россию отправлена первая партия колбасных изделий из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 января сообщило министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

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«Первопроходцем стало ООО «Енакиевский мясокомбинат». Как сообщили на предприятии, экспортировано 1,5 т сыровяленых колбасных изделий отечественного производства», — заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что колбасу будут продавать в Ростовской области.

15 ноября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Глава государства также поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В указе уточняется, что речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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