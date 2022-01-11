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Умер бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года по плаванию Долгов

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Бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года в Москве Владимир Долгов умер 10 января в возрасте 61 года. Об этом во вторник, 11 января, сообщила Всероссийская федерация плавания на своем сайте.

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Долгов скончался после тяжелой и продолжительной болезни, сообщает «Спорт-Экспресс».

Долгов стал бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 100 м на спине. Год спустя он финишировал вторым на той же дистанции на летней Универсиаде в Бухаресте. Также пловец является трехкратным чемпионом СССР, пишет Life.Ru.

После распада СССР он уехал в США, где много лет работал в Американской ассоциации плавания — сначала старшим тренером плавательного клуба в Огайо, затем в Северной Каролине, где вырастил пловцов высочайшего международного уровня, финалистов олимпийских квалификационных турниров, пишет Федеральное агентство новостей.

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