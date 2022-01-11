В Сети появилось еще одно видео пожара в подмосковном доме престарелых

«Известия» во вторник, 11 января, публикуют еще одно видео пожара в подмосковном доме престарелых.

Речь идет о доме престарелых на ул. Школьная, д. 41Б в Пушкино. По последним данным МЧС, в здании находились 48 человек, в том числе 13 сотрудников, все они были эвакуированы.

Предварительно установлено, что загорелась крыша здания, огнем охвачено 450 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщил «РИА Новости» сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал городской прокурор Андрей Чижов.