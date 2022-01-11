Прямой эфир
Мир
На Украине назвали агрессивной и неадекватной политику Зеленского
Общество
Певица Марина Хлебникова сообщила о выписке
Общество
Умер бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года по плаванию Долгов
Общество
Отец 9-летней студентки возмутился публикацией МГУ об успеваемости дочери
Мир
Полиция Великобритании заинтересовалась вечеринкой Бориса Джонсона
Общество
Попова допустила рост суточной заболеваемости COVID-19 в России до 100 тыс.
Мир
На Украине возмутились показом на французском ТВ карты с Крымом в составе РФ
Культура
Новым директором Театра сатиры назначен Петр Кравченко
Происшествия
Открытое горение в доме престарелых в Подмосковье ликвидировали
Мир
Сбербанк восстановил работу банкоматов и отделений во всех регионах Казахстана

Сбербанк восстановил работу банкоматов и отделений во всех регионах Казахстана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работа отделений и банкоматов Сбербанка на всей территории Казахстана на данный момент восстановлена, практически все они функционируют в штатном режиме. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании во вторник, 11 января.

«Полное восстановление работы отделений и банкоматной сети происходит по мере стабилизации ситуации в Казахстане, а банкоматы, поврежденные в ходе беспорядков, будут заменены на новые в самое ближайшее время», — отметили в организации.

Заслон и порядок: лидеры ОДКБ обсудили обстановку в Казахстане
Чем занимается миротворческий контингент и кто причастен к организации беспорядков

Там также подчеркнули, что деньги вкладчиков удалось сохранить в полном объеме в том числе и благодаря тому, что банкоматы Сбербанка оснащены современными сверхпрочными сейфами и технологиями защиты.

До этого, 9 января, сообщилось о восстановлении работы мобильного приложения Сбербанка в республике.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Сильнее всего ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав организации входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 11 января глава государства утвердил новый состав правительства республики. В этот же день он объявил об окончании миссии ОДКБ в Казахстане. По его словам, основная задача миротворцев завершена успешно.

Днем ранее президент заявил о восстановлении конституционного порядка в стране.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022