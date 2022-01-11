Сбербанк восстановил работу банкоматов и отделений во всех регионах Казахстана

Работа отделений и банкоматов Сбербанка на всей территории Казахстана на данный момент восстановлена, практически все они функционируют в штатном режиме. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании во вторник, 11 января.

«Полное восстановление работы отделений и банкоматной сети происходит по мере стабилизации ситуации в Казахстане, а банкоматы, поврежденные в ходе беспорядков, будут заменены на новые в самое ближайшее время», — отметили в организации.

Там также подчеркнули, что деньги вкладчиков удалось сохранить в полном объеме в том числе и благодаря тому, что банкоматы Сбербанка оснащены современными сверхпрочными сейфами и технологиями защиты.

До этого, 9 января, сообщилось о восстановлении работы мобильного приложения Сбербанка в республике.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Сильнее всего ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав организации входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 11 января глава государства утвердил новый состав правительства республики. В этот же день он объявил об окончании миссии ОДКБ в Казахстане. По его словам, основная задача миротворцев завершена успешно.

Днем ранее президент заявил о восстановлении конституционного порядка в стране.