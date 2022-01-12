На Disney+ вышли первые два эпизода нового сериала «вселенной» «Звездные войны». Спин-офф «Мандалорца» называется «Книга Бобы Фетта» и рассказывает об одном из самых популярных персонажей саги Джорджа Лукаса, интергалактическом наемном убийце, который поймал Хана Соло, продал его Джабе Хатту, а впоследствии, как все были уверены, погиб в желудке песчаного червя: планета Татуин у Лукаса подозрительно напоминала Дюну.

Так вот, во втором сезоне «Мандалорца» фанаты «Звездных войн» обнаружили, что Боба Фетт жив и здоров. А потом узнали, что Disney вместо продолжения странствий Мандо и малыша Грогу (маленького Йоды) выпустит самостоятельное шоу о Фетте. Дополнительным бонусом было то, что Фетта играет Темуэра Моррисон. Дело в том, что Боба Фетт — клон наемного убийцы Джанго Фетта, которого Лукас показал в «Эпизоде II». Так вот, Моррисон как раз исполнил тогда роль Джанго, а Боба в тех сценах был еще мальчиком. Боба вырос, полный ненависти к джедаям, убившим его «отца», и тоже стал наемником, но в оригинальной трилогии его лицо всегда скрыто под шлемом, и теперь мы знаем, как он выглядел.

Нельзя сказать, чтобы спин-офф ждали с нетерпением, слишком уж полюбились зрителю Мандо и Грогу — и слишком много разочарований уже подарили диснеевские вариации на тему «Звездных войн». Более того, пилотный эпизод «Книги Бобы Фетта», даром что срежиссирован лично Робертом Родригесом по сценарию шоураннера «Мандалорца» Джона Фавро, словно бы делает всё, чтобы отпугнуть зрителя. Ни красиво открывающей заставки, ни волшебной музыки «Мандалорца», почти нет экшена, да и сюжет практически не движется. Самые интересные места и «пилота», и второго эпизода — это флешбэки, из которых становится ясно, как Боба уцелел в чреве червя, как он примкнул к местным «фременам» и как он медленно, но верно шел к посту главного «крестного отца» на Татуине — об этом мы уже знаем из финала «Мандалорца» и с этого начинается «Книга».

В режиме основного сюжета Фетт без шлема бродит по злачным местам Татуина и объясняет местным бандитам, что он теперь главный и что нужно платить ему дань. Потом он ложится в некую терапевтическую капсулу, и ему снится прошлое. Странное дело: в сериале всего семь эпизодов, но за первые два ничего существенного не происходит. Чувствуется, что тузов в рукаве у создателей сериала очень много (говорят, и Грогу тут тоже появится), но, похоже, они решили их все выдать ближе к концу — это болезнь многих франшиз, где перенасыщенный финал мешает получить удовольствие от просмотра.

И все же «Книга Боба Фетта» достойна того, чтобы начать ее смотреть. Среди очевидных плюсов — проработанный мир Татуина, самой известной планеты «вселенной» «Звездных войн». Наконец-то есть возможность детально познакомиться с ее обитателями, потому что Лукас успел выделить им крайне мало экранного времени. Но еще важнее то, что Disney, не в пример полнометражным фильмам франшизы, действительно ввела в повествование глубокого героя. Благодаря ему «Книга» с каждой минутой всё сильнее отличается от «Мандалорца». Если Мандо упрямо жил по самурайскому кодексу и каждую новую мысль принимал в штыки, то Боба Фетт — это Пол Атрейдес и Лоуренс Аравийский в одном лице. Мандо — герой комичный, Боба — трагичный, он уязвим, его несколько раз почти убивают у нас на глазах, он регулярно нарушает свой статус непобедимого молчуна. Попав в племя песчаных мародеров, он с уважением перенимает их обычаи, учится у них боевым искусствам, чтобы затем возглавить их крестовый поход против оккупантов их родной планеты-пустыни. Тут есть элементы вестерна (ограбление поезда), самурайского кино (суровое и долгое освоение холодного оружия), гангстерской драмы — многие уже поспешили сравнить Бобу с Доном Корлеоне. Поводом для этого неожиданного сопоставления послужило то, что Боба Фетт открыто декларирует: улиткообразного монстра Джаббу Хатта обитатели Татуина боялись, а его преемника, воссевшего во дворце Хатта, будут уважать.

Мандо всегда ходит в шлеме и боится, что кто-то увидит его лицо. Боба, рискуя жизнью, демонстративно бродит по Татуину с открытым лицом, чтобы показать: он не боится и готов не только к бою, но и к диалогу. Он принес не меч, но мир, а сражаться будет только с теми, кто не захочет жить дружно и платить ему дань как символ признания легитимности трона Фетта.

В этом новаторство «Книги» — и в этом возвращение к истокам саги. Боба Фетт — словно из племени не самых коварных и безжалостных наемных убийц во Вселенной, а из тех самых джедаев, к которым принадлежали Оби-Ван Кеноби и Йода, скорее философов, чем воинов, рыцарей, для которых этика и, пусть это прозвучит дико, интеллигентность были важнее их собственной жизни. В диснеевских, да и в поздних лукасовских «Звездных войнах» этот мотив как-то был утрачен, герои слишком уверены в своих силах вершить судьбы далекой-далекой галактики, и как же странно, неожиданно и радостно встретить их сейчас в сериале, от которого никто не ждал ничего хорошего! Если авторы в оставшихся эпизодах (последний выйдет 9 февраля) смогут сохранить этот дух, то, может, и франшиза наконец-то вспрянет от затянувшегося идейного сна и станет достойным наследием лучшей киносказки XX столетия.

Автор — кинокритик, кандидат филологических наук

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