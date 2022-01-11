Политолог оценил новый состав правительства Казахстана

Изменения в новом составе правительства Казахстана являются техническими. Об этом во вторник, 11 января, заявил «Известиям» политолог Максим Жаров.

«Изменения в кабинете министров технические, даже косметические. Ключевые чиновники сохранили свое посты — главы МИДа, Минобороны, МВД. Я думаю, что это не последние изменения», — отметил он.

Эксперт предположил, что какие-то более крупные изменения последуют осенью, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит политическую программу реформ. Однако то, как они будут проводиться, — большой вопрос, подметил Жаров.

«Что касается мер, которые он предложил, — это ультралевая повестка. С учетом нерешенности внутриэлитных противоречий, которые в Казахстане существуют, эта повестка создает значительные риски для политической устойчивости администрации Токаева. Я не исключаю, что будет рецидив протестов», — заключил политолог.

Токаев утвердил новый состав правительства страны ранее в этот день. Первым заместителем премьер-министра назначен Роман Скляр. Посты вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов. Министром внутренних дел назначен Ерлан Тургумбаев, министром обороны — Мурат Бектанов, министром юстиции — Канат Мусин. Премьер-министром Казахстана назначен Алихан Смаилов.

5 января глава республики подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен на тот момент первый вице-премьер Смаилов.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 тенге (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако в ряде городов митинги переросли в беспорядки. К вечеру 4 января начались столкновения с полицией.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии, захватили президентскую резиденцию и аэропорт. По последним данным властей, общая сумма ущерба от погромов превысила $220 млн, из них $213 млн — ущерб от действий преступников в Алма-Ате.

Кроме того, в ходе беспорядков преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области. Погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как отмечал Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. На фоне обострения ситуации в Казахстане Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. В настоящее время власти Казахстана взяли ситуацию под контроль.