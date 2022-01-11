Диетолог назвал основные правила питания после новогодних праздников

После новогодних праздников людям достаточно сложно нормализовать рацион, и, чтобы быстро вернуться к прежнему режиму питания, важно соблюдать несколько правил. Об этом во вторник, 11 января, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

«Во-первых, ограничить соль, сахар, жареное и выпечку. Добавить больше каш — гречки, овсянки. Пить больше зеленого чая, есть больше овощей, фруктов, ягод, орехов», — сказал он беседе с телеканалом «Звезда».

По словам эксперта, важно есть хлеб, поскольку он содержит клетчатку, аминокислоты, витамины и другие полезные вещества. Также не возбраняется пить кофе. Можно выпивать по две чашки в день.

Накануне диетолог Татьяна Букина рассказала в беседе с Pravda.Ru, как войти в форму после новогодних праздников. По ее словам, необходимо наладить пищевой режим — не пропускать приемы пищи, ввести в рацион больше свежих овощей. Также эксперт напомнила о важности растительного и животного белка. Быстрые углеводы желательно убрать, а сложные нужно оставить — бурый рис, гречку, перловку.

Как считает Букина, не менее важно соблюдение питьевого режима. Кроме того, необходима физическая активность, передает RT.

При этом врач-диетолог Елена Соломатина перечислила правила питания в дни после новогодних праздников и посоветовала отказаться от строгих диет и голодания.