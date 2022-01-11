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В ГД ответили на угрозу евродепутата ударить Россию «по яйцам»

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Заявление бывшего главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского, который пригрозил ударить Россию «по яйцам», является свидетельством падения правовой культуры в Европе. Об этом во вторник, 11 января, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

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«У нас есть известное выражение — «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». По всей видимости, Сикорскому еще никто не давал так по одному месту, чтобы его позвоночник куда-то высыпался. Если он сильно этого хочет, то он это получит», — сказал Выборный в беседе с сайтом «Газета.Ru».

Выборный выразил мнение, что подобное высказывание указывает на катастрофическое падение правовой культуры евродепутатов. Он считает, что подобные высказывания надо пресечь, так как «это выходит за пределы любого этикета, тем более в рамках межпарламентского измерения».

В Госдуме отметили, что в России подобные выражения вряд ли бы себе позволили.

«Россия всегда отличалась от европейских стран тем, что она глубоко верующая страна, сохраняет свои традиции, историю, ценности и заботится о том, чтобы они приумножались и передавались из поколения в поколение», — заключил Выборный.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая заявление Сикорского, назвала его «жертвой гендерного разнообразия». Она указала, что «Россия» — слово женского рода.

Также 11 января в разговоре с «Известиями», член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал изречение польского политика невежеством с претензией на адекватность и отметил, что для человека, который в прошлом занимал такую высокую должность, а теперь является депутатом, оно просто недопустимо.

Днем ранее Сикорский в Twitter резко раскритиковал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал НАТО проектом по освоению «бесхозных» земель после распада Организации Варшавского договора (ОВД).

«Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее, серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если полезете еще раз, то получите по яйцам», — написал Сикорский в соцсети.

Предположительно, Сикорский мог ознакомиться с высказыванием Лаврова, переведенным на английский язык. В нем для перевода слова «бесхозный» употребляется orphaned, означающее также «осиротевший».

27 декабря Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что НАТО является геополитическим проектом по освоению территории, «которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза».

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