Первый случай бешенства зарегистрировали в Нижегородской области

Первый в 2022 году случай бешенства зарегистрировали в Нижегородской области. Карантин установлен на территории населенного пункта.

Зараженную собаку обнаружили в поселке Дружный в Кстовском районе. Лабораторные исследования подтвердили факт заражения бешенством, пишет ИА «НьюсНН». В поселке введен карантин. Специалисты проводят мероприятия для ликвидации очага заболевания.

В конце декабря карантин по бешенству был введен в Челябинске и Копейске. По условиям ограничений местным жителям запрещено лечить восприимчивых животных, ввозить и вывозить животных, а также проводить ярмарки. Карантин действует в течение 60 дней после убоя последнего больного животного.