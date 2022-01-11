Опасный ледовый разрыв обнаружили на Ладожском озере в Карелии

Спасатели обнаружили ледовый разрыв вблизи острова Васикансаари на Ладожском озере в Карелии. Местных жителей просят быть осторожными при выходе на лед.

Разрыв был выявлен во время мониторинга ледовой обстановки. По данным Ладожского поисково-спасательного отряда, в заливе Лехмалахти образовался разрыв протяженностью 500 м. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Из-за разрыва уровень воды поднялся на 30 см над уровнем льда. Местных жителей просят не выходить на лед на опасном участке.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в связи с установлением стабильной гидрологической обстановки открыли 17 ледовых переправ. Процесс образования льда продолжается на озере Байкал и в Иркутском водохранилище.