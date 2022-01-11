Эксперты рассказали о выгодных способах постройки деревянного дома

Эксперты строительной отрасли, опрошенные «Известиями» во вторник, 11 января, рассказали о перспективах цен на древесину и о том, когда и как выгоднее строить деревянные дома.

Директор по стратегическому развитию компании «Стройком» Дмитрий Лесняк заявил, что точно будет стабилизация цен и прогнозирование.

«Это когда человек сможет заключить договор на постройку дома, например, на полгода, поэтапный. Ему создадут такую возможность, поскольку исполнитель-застройщик сможет фиксировать цены, и ввиду снижения цен на сырье застройщик не будет претерпевать убытки», — сказал он.

Специалист рекомендует тем, кто планирует строительство дома, проводить контрактовку с подрядчиками. Так потребитель сможет заключать договоры на долгий срок без доплат, которые следуют за ростом цен на сырье.

С ним согласился руководитель проекта по коттеджному строительству Dom Technonicol Андрей Баннов. Он советует планирующим строительство дома проводить контрактовку с подрядчиками уже сейчас.

«Во-первых, рынок стабилизирован, некоторые стройматериалы незначительно, но подешевели. Во-вторых, подрядные организации не загружены работой. С началом сезона с высокой долей вероятности возникнет дефицит рабочей силы, которая из-за повышенного спроса начнет дорожать», — рассказал он.

По его словам, когда рынок снова активизируется, произойдет перегрузка строительных компаний. В результате может произойти нехватка исполнителей, возникнуть ажиотажный спрос на стройматериалы.

«Чем раньше заключить контракт и оплатить материалы, тем больше шансов успеть построить по выгодным ценам и сохранить бюджет», — считает он.

Баннов отметил, что текущий небольшой откат по стоимости пиломатериалов связан со спецификой лесозаготовки. По его словам, то, что было произведено и заготовлено в лесу, из-за теплой осени и начала зимы было сложно вывести. В ожидании продажи круглый лесоматериал просто складировался, пока дороги не замерзли. В такой ситуации продавцы снизили цену, чтобы ускорить реализацию. Однако это временное явление. Ожидать снижения стоимости строительства эксперт не советует. При этом с началом сезона цены, скорее всего, опять пойдут вверх, не так стремительно, как в прошлом году.

Эксперт отметил, что то, что произвели и заготовили в лесу, из-за теплой осени и начала зимы было сложно вывести. В ожидании продажи круглый лесоматериал просто складировался, пока дороги не замерзли, его было сложно вывезти. В такой ситуации, действительно, чтобы ускорить реализацию, продавцы снизили цену.

Дмитрий Лесняк выразил мнение, что снижение цен на древесину повлияет на стабилизацию стоимости строительства домов из бруса, каркасных — точно. Он подчеркнул, что многие сейчас отказываются от квартир и переезжают в дома, потому что это большая площадь, интереснее для семьи, и стоит примерно те же деньги, что и квартира.

Сотрудник аналитического центра университета «Синергия», эксперт в области строительства и недвижимости Марина Садовникова заявила, что через некоторое время стоимость строительства деревянных домов «несколько снизится» по сравнению с текущей ситуацией. Но, по ее словам, повышение цен в 2021 году произошло не только на древесину.

«В строительстве, как правило, так или иначе задействованы и прочие материалы, в том числе металл, повышение цен на который было так же ощутимо, как и на дерево. Поэтому к прежнему уровню стоимость строительства в целом вернется только тогда, когда снизятся цены и на другие необходимые строительные материалы», — полагает она.

В Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) рассказали «Известиям», что весь 2021 год фиксировали увеличение стоимости стройматериалов, в том числе древесины. Там отметили, что сказалось влияние выросшего спроса со стороны стройки — тот год показал хороший рост по вводу квадратных метров жилья в эксплуатацию. Однако не только спрос повлиял на увеличение стоимости пиломатериалов.

«Российские поставщики, безусловно, учитывали цены на мировом рынке. Необходимо дождаться статистики по экспорту древесины и производной из нее продукции за 2021 год и сравнить ее с данными 2020 года — по прогнозам ожидается рост экспортных поставок», — добавили в объединении.

Там считают, что необходимо иметь механизмы, которые не будут «так критично» влиять на себестоимость строительства на внутреннем рынке, потому что стоит задача, которую отрасль выполняет, по наращиванию объемов жилищного строительства, что в конечном итоге должно сказаться на снижении стоимости на жилье на фоне увеличения предложений.

«Важно, чтобы эти старания не погубили производители и поставщики строительных материалов, из-за которых растет себестоимость строительства. По оценкам НОСТРОЙ, рост стоимости строительных материалов дает порядка 15–20% роста конечной стоимости жилья», — заключили в объединении.

Ранее во вторник директор Рослесинфорга Павел Чащин заявил, что в течение первых шести месяцев 2022 года ожидается падение цен на пилопродукцию и круглые лесоматериалы из-за роста производства деревообрабатывающих предприятий. Уже в ноябре-декабре 2021-го наметилась тенденция к снижению.

Стоимость лиственных пиломатериалов в октябре 2021 года по отношению к сентябрю подешевела относительно уровня декабря 2020 года на 12%. Однако остальная продукция — подорожала. Так, с января по конец октября в России цены на рынке круглых лесоматериалов хвойных пород выросли на 50%, на рынке круглых лесоматериалах лиственных пород — на 70%, древесина топливная подорожала на 40%, а хвойные пиломатериалы — на 74%.

Рослесинфорг связал рост цен на лесоматериалы с увеличением себестоимости и оживленным спросом на внутреннем рынке, а также бумом на ремонт и строительство жилья во время пандемии. Кроме того, вырос спрос на «качественную российскую пилопродукцию» на внешних рынках. Полная загрузка мощностей деревообрабатывающих предприятий привела к переориентированию производства на более дорогую и прибыльную продукцию, подчеркнули там.