Проект благоустройства нового парка в Уфе составят за 25,5 млн рублей

В Уфе начался аукцион по поиску проектировщика нового парка и набережной реки Белой. Максимальная стоимость работ составит 25,5 млн рублей.

По данным портала госзакупок, парк Terra Bashkiria разместится на южном склоне Уфы. Также будет благоустроен Сад имени Салавата Юлаева. Средства на разработку проекта поступят из Фонда социальных целевых программ Башкирии, аукцион объявило управление капитального строительства. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Проект должен быть составлен с учетом противодеформационных и противооползневых характеристик. Также подрядчику предстоит продумать конструкции склонов, которые позволят избежать обвалов. В парке появятся дорожки для велосипедистов, спортивные площадки, тропы здоровья и прогулочная зона.

Кроме того, подрядчику потребуется провести общественные слушания по будущему проекту.