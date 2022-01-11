Более 23 тыс. человек посетили фестиваль на ВДНХ в честь дня рождения Петра I

В 2022 году в России отмечается 350 лет со дня рождения Петра I. Со 2 по 7 января в павильоне «Россия — Моя история» на ВДНХ состоялся «Петровский фестиваль». Фестиваль открыл новый цикл образовательных мероприятий 2022 года, посвященных легендарной личности Петра I и его вкладу в историю нашей страны.

Участниками тематического праздника стали более 23 тыс. москвичей и гостей столицы, для которых была подготовлена уникальная программа: реалистичные исторические декорации, театральные зарисовки, мастер-классы, тематические зоны. Было разработано более 13 различных интерактивов, повествующих о вкладе императора в историю России и зимнюю традицию празднования Нового года.

«Фестиваль стал ярким событием в череде новогодних праздников на ВДНХ. Гости смогли наглядно изучить основные вехи петровской эпохи, познакомиться с личностью реформатора, который, безусловно, достоин стать примером для подражания у школьников и студентов. Его прогрессивные взгляды и открытость к переменам стали основой для уникального исторического пути развития России», — рассказал член Общественной палаты РФ, директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Для гостей фестиваля организаторы подготовили различные познавательные активности: в секции книгопечатания каждый мог напечатать открытку на память на старинном печатном станке. Мастера рассказывали про разницу между церковным шрифтом (уставом) и введенным Петром гражданским шрифтом. Все желающие могли самостоятельно изготовить елочные игрушки из подручных материалов, поиграть в народные игры XVII века, сфотографироваться на специальных фотозонах с реконструкторами, рассмотреть вблизи образцы оружия и военной формы петровских времен, научиться танцевать полонез, попробовать свои силы в тактической игре, основанной на событиях Русско-шведской войны

«Мы постарались организовать фестиваль таким образом, чтобы заинтересовать гостей всех возрастов: дети и взрослые включались в мастер-классы, учились танцевать. Уникальной частью шестидневного мероприятия стал авторский экскурсионный проект, посвященный династии Романовых, в частности Петру I, реформам и тому, как деятельность императора повлияла на историческую судьбу России. Публика тепло приняла фестиваль: гости изучили быт и кухню Российской империи XVII века, увидели и услышали аутентичные музыкальные инструменты и попробовать себя в каллиграфии. Так, гостями открытия года празднования 350-летия Петра I стали 23 174 человека, а это немало», — отмечает генеральный директор Фонда новых форм развития образования Юлия Пономарева.