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Женщина погибла при пожаре из-за неисправной печи в Коми

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В Удорском районе Коми проводится проверка по факту пожара, в результате которого погибла женщина. По предварительным данным, причиной горения стала неисправность отопительной печи.

Пожар произошел на улице Центральной в селе Чупрово. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через три минуты после вызова. К тому моменту дом покинули два человека. Пожар был ликвидирован менее чем за час. Дом поврежден на площади 2 кв. м, пишет ИА «Комиинформ».

В ликвидации пожара участвовали четыре человека. Звенья газозащитной службы обнаружили в доме женщину 1973 года рождения. Врачи констатировали смерть пострадавшей.

9 января в Костромской области возбудили уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибла семья из пяти человек. Тела погибших были обнаружены под завалами частного дома.

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