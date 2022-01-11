«ОК» подвели итоги новогодних праздников

Социальная сеть «Одноклассники» традиционно подвела итоги активности во время новогодних праздников — пользователи поздравляли друг друга с помощью подарков, делились фото и видео в сервисе «Моменты», загадывали заветные желания и записывали трогательные поздравления с помощью «суфлера».

900 млн подарков и огненный тигр

С 30 декабря по 1 января пользователи «ОК» отправили друг другу более 900 млн подарков. Именно в эти дни пользователи традиционно активно поздравляли друг друга с праздниками: доля уникальной аудитории отправителей и получателей в сервисе подарков составила 82,7% от средней дневной аудитории «ОК» в праздничные дни.

Подарок с изображением тигра стал самым популярным среди подарков: символ года по китайскому календарю дарили друзьям и близким более 18,5 млн раз. Кроме того, в новогоднюю ночь абсолютно каждый пользователь мог получить персональный подарок со своим именем. Перед Новым годом «ОК» пополнили базу именных подарков более чем на 300 тыс. позиций: теперь в соцсети можно найти подарки с 20 тыс. имен, в том числе с самыми редкими. В частности, среди наиболее редких имен для поздравлений в новогодние праздники оказались Люси, Эдина, Нима, Родригес, Вендетта и Милиана.

Топ городов по количеству отправленных подарков среди российских регионов возглавили Москва, Новосибирск и Краснодар. Самой щедрой на виртуальные поздравления в «ОК» оказалась пользовательница, которая в течение трех дней (30, 31 декабря и 1 января) отправила более 13 тыс. подарков.

Топ-10 городов по количеству отправленных подарков среди российских регионов:

Москва Новосибирск Краснодар Екатеринбург Челябинск Санкт-Петербург Самара Воронеж Нижний Новгород Саратов

Стикеры в сообщениях остаются одним из любимых средств коммуникации пользователей, особенно в праздничные дни. За три дня (30, 31 декабря и 1 января) в «ОК» было отправлено более 56 млн стикеров, что в 2,2 раза превысило показатели прошлого года. В их числе — инновационные анимированные стикеры Lottie, которые доступны бесплатно. Они пользуются большой популярностью в «ОК», так как воспроизводятся автоматически в переписке и в комментариях.

Также перед Новым годом в «ОК» появились бесплатные открытки с героями «Союзмультфильма»: Заяц и Волк из новых серий «Ну, погоди! Каникулы», а также Чебурашка и Гена из мультфильма «Чебурашка» закидали добрыми пожеланиями более 45 млн человек, а суммарно пользователи отправили друг другу рекордные 200 млн снежков.

Полмиллиона желаний в «Моментах»

Сервис «Моменты» показал рекордные показатели по вовлеченности в «ОК»: в праздничные дни его недельная аудитория превысила 18,5 млн человек. А с помощью нового сервиса новогодних желаний пользователи «ОК» загадали свыше 500 тыс. желаний, о которых будет приятно вспомнить через год и узнать, сбылось ли оно.

С 23 по 29 декабря более 30 тыс. пользователей приняли участие в большом конкурсе «Новогоднее волшебство» — за лучшие моменты проголосовали свыше 360 тыс. пользователей, а конкурсные работы в «Моментах» суммарно просмотрели свыше 3 млн раз.

Также благодаря уникальному формату «суфлера» пользователи могли записать на видео свое новогоднее поздравление, заранее выбрав на экране подходящий текст.

Персональные новогодние ролики от «VK Видео»

В честь Нового года платформа «VK Видео» подготовила для «ОК» и «ВКонтакте» персональные поздравительные ролики от нейросетей — ими поделились 6,2 млн человек. Каждый пользователь и его друзья стали героями авторских видео. Всего они собрали на платформе «VK Видео» более 685 млн просмотров.