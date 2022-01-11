В Сети появилось видео с макетом электромобиля от «Алмаз-Антей»

В Сети появился видеоролик с макетом гражданского электромобиля e-Neva, разработанного оборонным концерном «Алмаз-Антей».

Как сообщает 11 января Drom, небольшую партию макетов за три недели по аутсорсингу для «Алмаза-Антея» изготовила инжиниринговая фирма «Центр технологического консалтинга», они будут использоваться на различных выставках и форумах.

Серийная машина будет представлять собой кроссовер длиной 4500 мм. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 с.

Новый e-Neva оснастят мультимедийной системой, цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем на лобовом стекле и сенсорным экраном диагональю 15 дюймов. Объем багажника составит 610 л.

Машину создадут с разными вариантами двигательных установок, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.

15 октября стало известно, что в России на середину 2021 года насчитывалось 12 290 легковых электромобилей.

Больше всего в России хетчбэков Nissan Leaf — 9273 единицы, что составляет 75,5% от общего количества электрокаров в стране. На втором месте находится Mitsubishi I-MiEV с результатом 443 экземпляра. Далее следует Porsche Taycan (369 ед.), который появился на нашем рынке осенью 2020-го, но уже занял третье место в «электропарке».