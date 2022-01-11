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Новый премьер Казахстана поговорил по телефону с Мишустиным

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Новый премьер-министр Казахстана Алихам Смаилов 11 января провел телефонный разговор с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства республики.

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В ходе разговора Мишустин поздравил Смаилова с назначением на должность. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства в двустороннем формате.

«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — сказал казахский премьер.

Также стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Указ о назначении Смаилова на должность ранее в этот день подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кандидатуру Смаилова единогласно поддержал парламент республики.

Также во вторник Токаев утвердил новый состав правительства страны. Первым заместителем премьер-министра назначен Роман Скляр. Посты вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов. Министром внутренних дел назначен Ерлан Тургумбаев, министром обороны — Мурат Бектанов, министром юстиции — Канат Мусин.

5 января глава республики подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен на тот момент первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 тенге (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако в ряде городов митинги переросли в беспорядки. К вечеру 4 января начались столкновения с полицией.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии, захватили президентскую резиденцию и аэропорт. По последним данным властей, общая сумма ущерба от погромов превысила $220 млн, из них $213 млн — ущерб от действий преступников в Алма-Ате.

Кроме того, в ходе беспорядков преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области. Погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как отмечал Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. На фоне обострения ситуации в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. В настоящее время власти Казахстана взяли ситуацию под контроль.

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