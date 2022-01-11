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На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов

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Сервис по проверке штрафов на сайте ГИБДД России заработал 11 января во второй половине дня. Сейчас на сервисе можно как проверить наличие штрафов на автомобиль, так и оплатить их онлайн.

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Накануне МВД РФ объяснило перебои в работе сайта обновлением программного обеспечения. В ведомстве пообещали, что 11 января граждане снова смогут пользоваться сервисом.

10 января в РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности за регулярные нарушения правил дорожного движения. К ним относятся выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений, а также превышение допустимого скоростного режима движения от 60 км/ч и более.

Наказание предусматривает штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от двух до трех лет. Вместе с тем максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Соответствующий закон 22 декабря в третьем, окончательном чтении приняла Госдума. Спустя два дня его одобрил Совет Федерации. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ.

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