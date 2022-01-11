На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов
Сервис по проверке штрафов на сайте ГИБДД России заработал 11 января во второй половине дня. Сейчас на сервисе можно как проверить наличие штрафов на автомобиль, так и оплатить их онлайн.
Накануне МВД РФ объяснило перебои в работе сайта обновлением программного обеспечения. В ведомстве пообещали, что 11 января граждане снова смогут пользоваться сервисом.
10 января в РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности за регулярные нарушения правил дорожного движения. К ним относятся выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений, а также превышение допустимого скоростного режима движения от 60 км/ч и более.
Наказание предусматривает штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от двух до трех лет. Вместе с тем максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.
Соответствующий закон 22 декабря в третьем, окончательном чтении приняла Госдума. Спустя два дня его одобрил Совет Федерации. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ.