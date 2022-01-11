Кулеба оценил ход переговоров России и США по гарантиям безопасности

Запад дал России понять, что «она не имеет права голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Таким образом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 11 января, прокомментировал ход переговоров о гарантиях безопасности между Россией и США, состоявшихся в Женеве 10 января.

«Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это «красная» линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России «юридических гарантий» о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением», — сказал Кулеба изданию «РБК-Украина».

По словам главы украинского МИДа, западные страны не согласуют с Кремлем никакие договоренности по Украине без участия Киева.

«Линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве» начинается с деэскалации, которую Москва должна осуществить на границе с Украиной, сказал Кулеба. По его мнению, РФ также должна «выйти» из Крыма и Донбасса.

«Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина в опасности», — подытожил Кулеба.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 10 января заявил, что у России нет никаких намерений напасть на Украину и быть не может. Москва проводит все мероприятия по подготовке войск на своей территории, «опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи» нет оснований, уточнил дипломат.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Российский лидер также отметил, что ответ РФ на расширение НАТО на восток может быть самым разным, он зависит от предложений военных экспертов.

Глава государства подчеркнул, что Россия выдвинула свои предложения США и НАТО по гарантиям безопасности не для того, чтобы с точки зрения этого дипломатического процесса «что-то забаллотировать и что-то прекратить».

12 января состоится второй этап переговоров между РФ, США и НАТО по гарантиям безопасности: в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО. На 13 января запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.