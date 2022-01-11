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Расчеты минометов «Тюльпан» уничтожили «вражеские» объекты в Северной Осетии

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Учения артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии начались в Северной Осетии на полигоне Тарское. Об этом пресс-служба ЮВО сообщает во вторник, 11 января.

Личный состав скрытно выдвинулся на позиции, провел разведку с помощью беспилотника и после открыл огонь расчетами самоходных минометов «Тюльпан» по командным пунктам и управлению систем ПВО условного противника, передает RT.

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Орудия калибра 240 мм нанесли удары корректируемыми минами по условным командным пунктам неприятеля. Дальность до целей составила 20 км, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне подразделения артиллеристов совершили марш комбинированным способом, отработав на маршруте движения задачи противодействия диверсионным группам условного противника и преодоление зараженных участков местности.

Миномет 2С4 «Тюльпан» способен вести огонь обычными минами (массой около 130 кг) на расстояние до 9,5 км и активно-реактивными (массой около 230 кг) — до 20 км.

Ранее в этот день источники рассказали «Известиям», что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» поступили на вооружение вновь сформированной 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской мотострелковой дивизии. Уникальными ЗРК укомплектован зенитный полк этого соединения.

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