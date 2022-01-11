Умер бронзовый призер Олимпиады-2012 в беге Деон Лендор

Легкоатлет из Тринидада и Тобаго, бронзовой призер Олимпиады-2012 в Лондоне в эстафете 4х400 м Деон Лендор умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщили 11 января в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Twitter.

«Мы глубоко опечалены известием о том, что Деон Лендор скончался в возрасте 29 лет», — говорится в сообщении.

Причина смерти спортсмена не сообщается.

Деон Лендор родился 28 октября в 1992 году. Заниматься легкой атлетикой спортсмен начал еще со школьной скамьи. Преимущественно бегун специализировался на дистанции 400 м.

Помимо бронзовой медали на Олимпиаде-2012 Лендор также завоевал серебро чемпионата мира 2015 года и несколько раз бронзу на чемпионатах мира в помещениях.