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Ревматолог минздрава Подмосковья рассказал о связи боли в суставах с погодой

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Усиление боли в суставах обычно связано не с морозами, а с высокой влажностью и низким атмосферным давлением. Об этом 11 января рассказал «Известиям» Дмитрий Каратеев, руководитель отделения ревматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор кафедры терапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный специалист-ревматолог минздрава Московской области.

«Этот феномен характерен для людей, живущих в самых разных климатических зонах. Например, в южной части Китая или Марокко, где температура зимой, как правило, в пределах +10...+15 градусов. У них тоже есть такой феномен боли в суставах при изменении погоды. Оказалось, что наиболее важные факторы, с которыми связано усиление боли в суставах, — это высокая влажность и низкое атмосферное давление. То есть те факторы, которые связаны с влажной погодой. Это факты обуславливают изменение сосудистого тонуса в организме, в том числе и в области суставов. Это как раз и объясняет, почему боль усиливается», — рассказал Каратеев.

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Ревматолог также отметил, что более 60% пациентов с остеоартритом, остеоартрозом и ревматоидным артритом являются метеочувствительными. Реже боль усиливается у пациентов с проблемами в тазобедренном суставе или болями в спине, добавил Каратеев.

Специалист пояснил, что боли в суставах могут усиливаться не только из-за погоды, но и из-за хронического раздражения болевых рецептов. Также они могут быть связаны с уменьшением активности в плохую погоду.

Специалист отметил, что единого подхода к решению проблемы болей нет. Он посетовал побольше двигаться, заниматься лечебной физкультурой. Также врач добавил, что тем пациентам, у которых боль связана с психологическим состоянием, можно принимать успокоительные.

«Если действительно имеет место быть значительно усиление боли в суставах, то в этом случае можно принимать дополнительные обезболивающие. Можно пробовать местную терапию — например, мази со стероидными противовоспалительными препаратами, которые достаточно безопасны», — сказал профессор.

Ранее, 1 декабря, ведущий терапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская рассказала «Известиям», что метеозависимым людям, чтобы справиться с резкими скачками атмосферного давления, следует отказаться от курения и лучше не есть задерживающую воду соленую пищу.

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