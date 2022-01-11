На Сахалине педагога заподозрили в жестоком убийстве родителей

Жителя Сахалина заподозрили в жестоком убийстве пожилых родителей. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону во вторник, 11 января.

Тела погибших были найдены в одном из домов села Адо-Тымово Тымовского района. На них присутствовали признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Назначены судебные экспертизы.

По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний сын погибших, пишет REGNUM.

По данным Федерального агентства новостей, подозреваемый ранее работал учителем английского языка, за день до произошедшего он уволился с работы. Расследование продолжается.

Ранее, 11 января, в Нижегородской области 62-летнюю женщину обвинили в том, что она в нетрезвом состоянии выбросила двухлетнего внука из окна пятого этажа, из-за чего ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.