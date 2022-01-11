В ближайшие двое суток в Москве ожидается сильное похолодание

Москвичей предупредили о приближении сильных морозов. В ближайшие двое суток столбики термометров опустятся до –22°C. Потепление в столицу придет к пятнице. Воздух в городе прогреется до +2 °C. Из-за резкого перепада температур снизится атмосферное давление, сообщает телеканал «Известия». Стрелки барометров покажут 720 мм рт. ст. Ранее на регион обрушился сильнейший за 80 лет снегопад. В Коломне и Черустях высота сугробов достигла 0,5 м. Показатели в два раза превышают многолетнюю норму.

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