Путин поздравил Хабенского с юбилеем

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 января, поздравил народного артиста РФ, худрука МХТ им. А.П. Чехова Константина Хабенского с 50-летием.

«Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссер со своим узнаваемым творческим почерком», — приводится текст телеграммы с поздравлением на сайте Кремля.

Глава государства также отметил работу Хабенского, «направленную на реализацию благотворительных проектов и поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи».

Хабенский отметит свой 50-летний юбилей на сцене. Он сыграет главную роль в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

Премьера спектакля состоялась 16 октября 2021 года. Поставил его режиссер Виктор Крамер по собственной пьесе, которую он написал при участии Хабенского.

В прошлом году Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, в труппе театра он состоял с 2003 года.

Уже 14 лет Хабенский руководит благотворительным фондом, который помогает детям с заболеваниями головного и спинного мозга.

Константин Хабенский — российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист. Он снялся в сериале «Убойная сила», а также в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Адмиралъ» и «Географ глобус пропил».

Всего Хабенский снялся более чем в 100 картинах, а в 2018 году дебютировал в качестве режиссера с драмой «Собибор».