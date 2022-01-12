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Врач перечислил способы избежать тромбоза

Врач Ашихмин перечислил способы избежать тромбоза
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Кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин перечислил способы, которые помогут избежать тромбоза.

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Так, по словам врача, спровоцировать тромбообразование способен лишний вес. Чтобы уменьшить вероятность появления тромбов, следует добавлять в свой рацион овощи, фрукты, рыбу, цельнозерновые злаки, оливковое масло. По возможности надо заниматься спортом.

Кроме того, не нужно злоупотреблять алкоголем.

«Все это, безусловно, может снизить риск тромбообразования — то, что в просторечии связывают с повышением вязкости крови», — отметил эксперт в разговоре с телеканалом «Звезда».

4 января сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев сказал, что чрезмерное утепление в холодную погоду может спровоцировать возникновения тромбоза.

Кроме того, травма любого рода нередко является причиной возникновения этого заболевания.

20 декабря британский профессор Марк Уайтли рассказал, что наличие тромба можно распознать самостоятельно. Он назвал ряд симптомов, среди которых воспаленная твердая шишка на ноге или сухой кашель и затрудненное дыхание, если тромб образовался в легочной артерии. Кроме того, по словам профессора, иногда отмечаются кровяные выделения и низкое артериальное давление. Помимо прочего такой тип тромба провоцирует острую боль в груди.

При этом кардиолог Юрий Серебрянский 1 декабря перечислил неожиданные признаки тромбоза, среди таких он назвал посинение или побеление конечностей. Специалист уточнил, что в медицине принято различать венозные и артериальные тромбозы. Также может наблюдаться очень сильная боль, снять которую невозможно, поскольку ее причина не устранена.

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