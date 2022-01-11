Путин 12 января обсудит с правительством газификацию в регионах

Президент России Владимир Путин 12 января на совещании с правительством обсудит газификацию в регионах. Об этом во вторник, 11 января, сообщает пресс-служба Кремля.

«Основной темой встречи станет обсуждение газификации в регионах, а также ситуация с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов», — говорится в сообщении.

С докладом по этому поводу выступит вице-премьер Александр Новак, уточнили в Кремле.

16 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень газификации в России превысил 72%. Он также отметил, что около полумиллиона заявок на газификацию частных домов подано к середине декабря в рамках программы газификации страны и этот показатель в два раза выше, чем за прошлый год.

18 октября в России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Так, догазификация возможна в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. На нее могут претендовать только люди, которые пользуются газом для личных нужд, а не в коммерческих целях.

16 сентября Мишустин сообщил, что в России создан единый оператор газификации для подключения газа в домах. Это позволит бесплатно провести газ до границ участков, если к населенному пункту подведен газопровод.

В то же время глава правительства обратил внимание на то, что стоимость услуг по установке оборудования для подведения газа в дома не должна быть завышена.

В июне Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков — документ вводит институт единого оператора газификации.

О том, что в стране будут бесплатно подключать газ до участка, российский лидер заявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о запуске бесплатного подключения граждан к газу.