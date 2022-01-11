В Госдуме прокомментировали законопроект США о военной помощи Украине

Любые поставки оружия на Украину создают дополнительную угрозу европейскому континенту. Об этом во вторник, 11 января, заявил «Думе ТВ» первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа, комментируя внесение конгрессменами США законопроекта, который предполагает военную помощь Киеву.

«Любые поставки оружия на Украину создают дополнительную угрозу, это противоречит той концепции «гарантии безопасности». Безопасности не только России, но и всей Европы. Поэтому любые поставки вооружений на Украину — это дополнительные проблемы и дополнительные угрозы европейскому континенту», — сказал он.

Депутат также выразил надежду на то, что «разум возобладает», а переговоры в Женеве будут иметь положительный результат.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Накануне издание The Hill сообщило о том, что представители Республиканской партии США в палате представителей конгресса внесли законопроект под названием «Гарантии украинской автономии через укрепление обороны» (GUARD Act), который предполагает предоставление Киеву дополнительной военной помощи.

При этом аналогичный законопроект уже был внесен на рассмотрение сената США в декабре 2021 года. Согласно инициативе, Вашингтон предоставит Киеву «жизненно важные средства», в том числе ракеты «земля – воздух», системы противовоздушной обороны, а также противокорабельные ракеты, противотанковые мины и иные вооружения.

Помимо этого конгрессмены предложили «поддержать скорое размещение дополнительных наблюдателей ОБСЕ для мониторинга российско-украинской границы и отчета об актах агрессии». Также предполагается выделение в 2022 году $450 млн в качестве военной помощи.

10 января группа экспертов по России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана направить еще больше оружия на Украину. За день до этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о том, что власти страны продолжат поставлять Киеву оборонительное вооружение.

В конце декабря глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.